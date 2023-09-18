Kütahya'da Okul Servislerine Denetim

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 83 okul servis denetlendi, toplam 59 araç ve sürücüye para cezası uygulandı, 28 araç trafikten men edildi.

12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Bölge Trafik Denetleme/ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri / Amirlikleri trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde, toplam 226 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, muayenesiz araç kullanan 4 sürücüye, fazla yolcu alan 1 sürücüye, yayalara ilk geçiş hakkı vermeyen 2 sürücüye, okul taşıtlarının çalıştırılması esas ve kurallarına uymayan 12 sürücüye, sigortasız aracı kullanan 1 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye, okul servislerinin belediye izinleri ve güzergahlarını almayan 4 sürücüye, diğer maddelerden 34 sürücüye olmak üzere, toplam 59 araç ve sürücüye para cezası uygulandı, 28 araç trafikten men edildi. - KÜTAHYA