Kütahya'da Okul Servislerine Denetim
Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde, 83 okul servisi kontrol edildi. Toplamda 59 araç ve sürücüye para cezası uygulandı, 28 araç trafikten men edildi.
Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 83 okul servis denetlendi, toplam 59 araç ve sürücüye para cezası uygulandı, 28 araç trafikten men edildi.
12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Bölge Trafik Denetleme/ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri / Amirlikleri trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde, toplam 226 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, muayenesiz araç kullanan 4 sürücüye, fazla yolcu alan 1 sürücüye, yayalara ilk geçiş hakkı vermeyen 2 sürücüye, okul taşıtlarının çalıştırılması esas ve kurallarına uymayan 12 sürücüye, sigortasız aracı kullanan 1 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye, okul servislerinin belediye izinleri ve güzergahlarını almayan 4 sürücüye, diğer maddelerden 34 sürücüye olmak üzere, toplam 59 araç ve sürücüye para cezası uygulandı, 28 araç trafikten men edildi. - KÜTAHYA