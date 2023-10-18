Kütahya'da Minik Öğrencilerden Örnek Davranış

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki minik öğrenci, buldukları yüklü miktardaki parayı zabıta ekiplerine teslim ederek örnek davranış sergiledi. Öğrenciler, Gediz Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi.

Kütahya'nı Gediz ilçesinde yaşları yürekleri kocaman olan iki minik öğrenci buldukları yüklü miktardaki parayı zabıta ekiplerine teslim ederek örnek davranış sergilediler.

Kurtuluş İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Mesut Kul ve İbrahim Ulu çarşıda buldukları cüzdanı Gediz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürerek teslim etiler.

Öğrencilerin bu örnek davranışından etkilenen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Okul Müdürü Recep Altıntaş ve öğrenciler katıldı.

Bu tür davranışların önemli olduğunu belirten Başkan Akçadurak, "Kurtuluş ilkokulu 4. Sınıf öğrencilerimiz Mesut Kul ve İbrahim Ulu'nun yaptığı örnek davranış, herkes için mutluluk vericidir. Buldukları parayı hiç düşünmeden belediyeye gelerek zabıta ekiplerimize teslim ettiler. Bu sayede parayı kaybeden vatandaşımıza ulaşmasını sağladılar. Çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetişmesi ülkemiz için çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Örnek evlatlar yetiştirdikleri için ailelerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Recep Altıntaş ise, "Okulumuz 4 C sınıfı öğrencilerinden İbrahim Ulu ve Mesut Alp Kul; çarşıda buldukları yüklü miktarda içi para dolu cüzdanı Gediz Belediyesi Zabıta Amirliğine teslim ederek örnek davranış sergilediler. Cüzdan, sahibine zabıta amirliğince teslim edildi. Örnek davranışlarından dolayı öğrencilerimiz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Okul idaremiz ve rehberlik servisi tarafından ödüllendirildi. Bu güzel davranışlarından dolayı öğrencilerimizi ailelerini ve sınıf öğretmenimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA