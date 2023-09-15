Kütahya'da Kereste Yüklü Kamyonun Devrilmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kereste yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kütahya'da kereste yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametine gelmekte olan H.K. idaresindeki 32 ACL 069 plakalı kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü H.K. olay yerinde hayatını kaybetti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam