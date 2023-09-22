Kütahya'da kamyon tarlaya uçtu, sürücü yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kamyonun yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyonun yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan H.K. (33) idaresindeki 60 BZ 001 plakalı hafriyat kamyonu Şahmelek mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri kırarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü H.K. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam