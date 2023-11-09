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Kütahya'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kütahya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Ömer Uzuncalan, düzenlenen törenin ardından defnedildi. Uzuncalan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.