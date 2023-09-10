Kütahya'da kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Kırgıl ve İğdeköy köyleri arasındaki yolda 43 FF 120 plakalı araç ile karşı yönden gelen olan 43 UE 305 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA