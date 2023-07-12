Kütahya'da İran uyruklu genç otomobil kazasında hayatını kaybetti
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Kütahya'da bir otomobilin çarpması sonucu İran uyruklu genç yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Kütahya'da otomobilin çarptığı İran uyruklu genç, hayatını kaybetti.
Z.A'nın kullandığı 43 ACU 011 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İran uyruklu Hüseyin Rezai'ye (16) çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Rezai'nin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Rezai'nin cenazesi incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Z.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Yaşam