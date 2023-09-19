Kütahya'da freni boşalan otobüsün çarptığı araçlarda 2 kişi yaralandı

Kütahya'da freni boşalan bir otobüs, park halindeki 2 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da freni boşalan otobüsün park halindeki 2 otomobil ve iki minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, İstiklal Mahallesi Hal Sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, freni boşalan otobüs, park halindeki iki otomobil ve 2 minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken kazada 2 kişi araçlarda sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale ederek sıkıştıkları yerden çıkarttı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA