Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde bir apartman dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu bildirdi. Sağlık ekipleri, daireye girdiklerinde 52 yaşındaki A.Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan A.Ö.'nün cesedi hastaneye götürüldü.

Kütahya'da düğün kameramanlığı yapan kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Gaybiefendi Mahallesi Semavi sokakta bir apartman dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çilingir yardımıyla kokunun yayıldığı daireye girdiklerinde 52 yaşındaki A.Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştılar.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından evinde yalnız yaşayan ve ölümü şüpheli bulunan A.Ö.'nün cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - KÜTAHYA