Kütahya'da Damperli Kamyonun Şaha Kalması Sonucu Sürücü Kurtarıldı

Kütahya'da bir kamyonun damperinin açılmaması sonucu şoför mahallinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik merdiven yardımıyla sürücüyü kurtardı.

Kütahya'da damperli kamyonun şaha kalması sonucu şoför mahallinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göveçci Mahallesinde hafriyat taşıması yapan kamyonun sürücüsü B.Ç., malzeme boşaltmak için damperi kaldırdığı sırada arka kapak açılmayınca yük arkaya bindi ve kamyon şoförle birlikte şaha kalktı. Bu sebeple sürücü araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik merdiven yardımıyla mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

Şaha kalkın kamyon çekici yardımıyla normale döndürüldü. - KÜTAHYA