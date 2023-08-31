Kütahya'da çıkan yangında 7 tavuk telef oldu

Tavşanlı'da baraka yangını: Tavuklar telef oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen yangında 7 tavuk telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kısmet Sokak'ta bulunan Hasan Hüseyin Göçeri'ye ait evin yanındaki barakada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 acil hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiyesi, polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının söndürülmesi sonrasında 7 tavuğun telef olduğu bilgisi edinildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.