Kütahya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gedikoğluçiftliği köyünde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını kısmen kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Gedikoğluçiftliği köyünde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Gedikoğluçiftliği köyünde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den 1 uçak ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, 33 arazöz ve 4 dozer ile müdahale edildi.

Bölgede küçük çaplı yangınların söndürülmesi çalışmalarının devam ettiği, kontrol altına alınan alanlarda ise soğutma faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA