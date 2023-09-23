Kütahya'da Çamalan köyü yakınlarında orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Çamalan köyü yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, bir dozer, 1 greyder, 4 su ikmal aracı ve toplam 120 personel ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA