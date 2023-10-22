Kütahya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Yeşilyurt köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Altıntaş Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam