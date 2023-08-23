Kütahya'da balya makinesinden çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde balya makinesinden çıktığı tahmin edilen orman yangınında 90 dönümlük tarla ve mahsul yandı. Yangın Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın ilçeye bağlı Cebrail Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.A.'a ait tarlada balya yapan makineden çıktığı tahmin edilen yangında toplamda 90 dönümlük tarlada balyalar ve buğday sapları yandı. H.A.'a ait tarlada çalışan balya makinesinden çıkan kıvılcım kuru olan buğday saplarını tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen kıvılcımlar diğer tarlalara da sıçradı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalırken ihbar üzerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızla yangına müdahale etmesi ve köylülerin yoğun çabası ile yangın bölgede bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA