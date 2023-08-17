Kütahya'da Asırlık Çınar Ağacının Dalı Otomobillere Düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asırlık çınar ağacının büyük bir dalı park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde tadilatı devam eden Arifağa Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacının ana dalları kırıldı. Kırılan dallar park halindeki iki otomobilin üzerine düştü ve araçlarda zarar meydana geldi.

Yağmur ve rüzgarın da şiddetiyle, Arifağa Camiinin bahçesindeki çınar ağacının ana dallarından bir tanesi gövdesinden kırılarak büyük bir gürültüyle cadde üzerinde park halindeki araçların üzerine düştü. 43 EF 021 plakalı aracın çatısı çöktü, camları patladı, 43 ACK 090 plakalı aracın da kaput, ön cam ve tamponları hasar gördü.

Polis yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA