Kütahya'da Arkadaşlık Duygusal Bir Jestle Taçlandı

Kütahya'da Arkadaşlık Duygusal Bir Jestle Taçlandı
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Doğuştan kas hastası Ahmet Yoldaş, umreye gidebilmek için engelli aracını sattı. Arkadaşları, Yoldaş’a yeni bir engelli aracı hediye ederek ona destek oldular. Duygusal anların yaşandığı bu olay, dostluk ve iyiliğin önemini bir kez daha vurguladı.

KÜTAHYA'da doğuştan kas hastası olan Ahmet Yoldaş, umreye gidebilmek için engelli aracını sattı. Arkadaşı Şeyhmus Adıbelli, diğer esnaf arkadaşlarıyla bir araya gelerek Yoldaş'ın sattığı engelli aracından alarak ona hediye etti. Yoldaş, arkadaşlarının jestine karşın çok duygulandığını ifade ederek, "İyi insanlarla arkadaş olmak lazım. İyiliği de yaymak lazım. Allah için yapılan her şeyi Allah geri veriyor ve Allah'tan istemek lazım" dedi.

Kütahya'da doğuştan Miyotonik Distrofi (DM) kas hastası olan Ahmet Yoldaş, kutsal topraklara gidebilmek için biriktirdiği para yeterli gelmeyince akülü engelli aracını sattı. Eksik olan parayı tamamlayan Yoldaş, umresini tamamlayarak yeniden yurda döndü. Şeyhmus Adıbelli, arkadaşı Yoldaş'ın umre için engelli aracını sattığını öğrendi. Adıbelli, diğer esnaf arkadaşlarıyla bir araya gelerek yeni bir engelli aracı satın alınıp, Yoldaş'a hediye etti. Arkadaşlarının jestine karşın çok duygulandığını ifade eden Yoldaş, "Yaklaşık 6 ay önce rabbim umreye gitmeyi nasip etti. Bunun için bir şey yapmak gerekiyordu. Ben de bana ait olan bir engelli aracım vardı, onu da Almanya'dan göndermişlerdi hayırseverler. Onlardan Allah razı olsun. Onu sattım umreye gittim. Döndükten sonra Şeyhmus arkadaşımla karşılaştırdık. Normalde görmem çok yoğun çalışıyor. Ona durumu anlatınca 'ben sana alacağım' dedi. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra, engelli aracı alıp bana hediye ettiler. İyi insanlarla arkadaş olmak lazım. İyiliği de yaymak lazım. Allah için yapılan her şeyi Allah geri veriyor ve Allah'tan istemek lazım" dedi.

'İYİLİK İYİDİR'

Şeyhmus Adıbelli ise esnaf arkadaşlarının da kendisine destek olduğunu ve Ahmet Yoldaş'a engelli aracı temin ettiklerini belirterek, "Bu durumdan çok etkilendim, umreye gitmiş. Bu nedenle yardım etmek istedim. İyilik, iyidir. Umreye gitmek için engelli aracını satınca duygulandım, duygulanınca konuya vakıf olmaya çalıştım. Sağ olsun yardım etmek isteyen arkadaşlarımız da oldu. Bu vesileyle Ahmet ağabeye böyle bir cihaz aldık. İnşallah kazasız, belasız kullanır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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