Kütahya'da 4-6 yaş Kur'an kurslarının yıl sonu şenliği düzenlendi

Kütahya'da, 21 kurstan 681 öğrencinin katıldığı 4-6 yaş Kur'an kurslarının yıl sonu şenliği düzenlendi. Kütahya Müftülüğünce Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen şenlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Ali Çelik, programda yaptığı konuşmada, çocukların doğru eğitim almasının devletin ve milletin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

Kütahya'da, 21 kurstan 681 öğrencinin katıldığı 4-6 yaş Kur'an kurslarının yıl sonu şenliği düzenlendi.

Kütahya Müftülüğünce Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen şenlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ali Çelik, programda yaptığı konuşmada, çocukların doğru eğitim almasının devletin ve milletin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

Kütahya'da 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaklaşık 10 yıldır kurumsal bir yapı içinde faaliyet gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İlimizde 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdan yaklaşık 1700 çocuğumuz faydalanmakta. Belli bir yaş grubuna kadar çocuklarımızın belli davranış kalıplarını algılamaları, Allah sevgisi, varlıklarının niçin olduğuna dair küçük emareler kazanması önemli. Bu faaliyetler, ebeveyn olarak, devlet olarak çocuklarımızın yarınlarının daha iyi olması için yapılması gereken faaliyetlerdir. Bu kurslar aynı zamanda çocukların el becerilerini geliştirerek kendi yaş gruplarıyla buluşmalarına katkı sunduğu alanlardır."

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da kurslarda çocukların sosyalleşmelerinin yanı sıra duygusal ve bilişsel gelişimle donatıldığını, 4-6 yaş Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi sistemine dahil edildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından sunucu ve tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül ile ekibi gösteri sundu.

Kurslardan mezun olan 250 öğrenci ile şenliğe katılan öğrenciler, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.