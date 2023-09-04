Kütahya'da 250 araç denetlendi

Kütahya'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 250 aracın kontrol ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 250 aracın kontrol ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 18 Ekip 30 ve personel ile yapılan şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar denetiminde, toplam 250 araç kontrol edildi. Kontrollerde, taşıma sınırı üstünde yolcu alan 1, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi çerçevesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunan 1, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan 1 ve diğer maddelerden 1 kişiye idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA