Kütahya'da 20 yıldır çilingirlik yapan esnaf

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ferhat Osmancıoğlu isimli esnaf, baba mesleği olan çilingircilik ve anahtarcılık mesleğini 20 senedir 10 metrekarelik işyerinde devam ettiriyor.

Belediye işçi olarak çalışmaya devam ederken, yıllar önce babasının vefatı ile baba mesleğini sürdürme kararı alan Osmancıoğlu, ekmeğini bu meslekten kazanıyor.

Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Osmancıoğlu, "Gediz'de anahtarcılık çilingirlik işi ile uğraşıyorum. Bize bu meslek rahmetli babamdan miras kaldı. Çıraklık, kalfalık ve son 8 senedir ustalık olmak üzere 20 senedir bu işle uğraşıyorum. Bu mesleği çok sevdiğim için babam vefat ettiğinde belediyede çalışmaktaydım. Baba mesleğimizin devam etmesi için bu işe geçtim. 8 senedir de işyerimiz istikrarlı bir şekilde devam etmekte. Severek ve isteyerek yaptığım bir iş. Anahtar kopyalama, çilingirlik hizmetleri, arabaların kumanda arızası gibi hizmetlerle vatandaşlarımıza ve Gediz'imize hizmet ediyoruz. 8 senedir her sabah Besmele ile dükkanımızı açarız, bize bu işi vesile kılan, bize bu mesleği öğreten güzel babamızı güzel bir şekilde anarız.Çilingirlik mesleği gerçekten önemli bir iş. İnsanların, vatandaşlarımıza, komşularımıza umulmadık zamanda umulmadık yerde, kapı arızası olsun, kilit arızası olsun, anahtarı içeride unutma gibi durumlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu işi güzel bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA