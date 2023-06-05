Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık Antika Pazarını Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, antikacı esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Tezgahları tek tek dolaşarak bilgi alan Başkan Işık, antika eserleri inceledi. Kütahya Antikacılar Dernek Başkanı Adem Akgün ise, 4. pazarın kurulduğunu ve katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, vatandaşların ve esnafların memnun olduğunu söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, antikacı esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Tezgahları tek tek dolaşarak bilgi alan Başkan Işık, antika eserleri inceledi.

Bu hafta 4. kez kurulan pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Antikacılar Derneğimizin ayda bir kez pazar günleri açtığı antika pazarındayız. Şuan pazarımız 4. ayında. Daha önce ziyaret etme imkanı bulamamıştık. Şehrimizde antika eser satan hemşehrilerimiz ve çevre illerden gelen antikacılar, buraya ayda bir kez gelip hem ellerindeki antika eşyaları satarken hem de vatandaşımızın elindeki antikaları alıp pazarı canlı tutuyorlar. Şehrimize hayırlı olsun. Bu işle uğraşan esnaflarımıza ve hemşehrilerimize hayırlı alışverişler diliyorum" dedi.

Kütahya Antikacılar Dernek Başkanı Adem Akgün ise, 4. pazarın kurulduğunu ve katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, vatandaşların ve esnafların memnun olduğunu söyledi. Akgün, "Başkanımız çok büyük bir destek verdi. Kütahya Antikacılar Derneği olarak Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA