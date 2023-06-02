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Kuşaklar arası gönül köprüsü kuruldu

Kuşaklar arası gönül köprüsü kuruldu

Yaşam Haberleri

Düzce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu minik öğrencileri huzurevinde kalan yaşlılarla kuşaklararası gönül köprüsü kurdu. Hilmi Çilingir Huzurevinde kalan yaşlılar ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu birinci sınıf öğrencileri birlikte kahvaltı yaptı ve fidan dikerek keyifli zaman geçirdiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu minik öğrencileri huzurevinde kalan yaşlılarla kuşaklararası gönül köprüsü kurdu.

Kuşaklar arası gönül köprüsü kurmak amacıyla Hilmi Çilingir Huzurevinde kalan yaşlılar ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu birinci sınıf öğrencileri birlikte kahvaltı yaptı. Sonrasında ise günün anısına fidan dikerek keyifli zaman geçirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Düzce Akif Yaşam Haberler

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