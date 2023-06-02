Kuşaklar arası gönül köprüsü kuruldu

Düzce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu minik öğrencileri huzurevinde kalan yaşlılarla kuşaklararası gönül köprüsü kurdu. Hilmi Çilingir Huzurevinde kalan yaşlılar ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu birinci sınıf öğrencileri birlikte kahvaltı yaptı ve fidan dikerek keyifli zaman geçirdiler.