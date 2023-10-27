Kuşadası Sevdalısı Belçikalı Guy de Graeve'nin Külleri Körfeze Serpildi

Kuşadası'nda yaşayan ve Türk vatandaşlığına geçen Belçikalı Guy de Graeve'nin külleri, vasiyeti üzerine eşi ve arkadaşı tarafından Kuşadası körfezine serpildi. Graeve, Türkiye ve Kuşadası tutkunu olarak tanınıyordu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve 26 yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Belçikalı Guy de Graeve'nin (66) külleri, vasiyeti üzerine eşi ve arkadaşı tarafından Kuşadası körfezine serpildi. 3 Ağustos'ta İzmir'de hayatını kaybeden, cenazesi Türk eşi tarafından Belçika'ya götürülerek yakılan Graeve, 'Kuşadası sevdalısı' olarak tanınıyordu.

Belçikalı Guy de Graeve, 35 yıl önce tatil için geldiği Kuşadası'nda tanıştığı Nalan de Graeve ile evlendi. Kuşadası'na yerleşen Guy de Graeve, turizm sektöründe rehberlik, deri sektöründe ise satış sorumlusu olarak çalıştı. Türkiye ve Kuşadası tutkunu olan Graeve, 26 yıl önce Türk vatandaşı oldu. Turizm camiasının çok sevdiği Graeve, haziran ayında dizlerindeki rahatsız nedeniyle İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunda beyninin su topladığını öğrendi. 2 ay süren tedavisi sonuç vermeyen Graeve, 3 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Graeve'nin cenazesi eşi tarafından Belçika'ya götürüldü ve yakıldı.

KÜLLERİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DENİZE SERPİLDİ

Guy de Graeve'nin külleri, eşi Nalan de Graeve ve arkadaşı Serhan Akıncı tarafından dün akşam saatlerinde dualarla Kuşadası Körfezi'ne serpildi. Bu sırada duygusal anlar yaşayan eşi Nalan de Graeve, gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşı Serhan Akıncı, "Guy de Graeve'yi, 1989 yılında tanıdım ve vefat edene kadar beraber çalıştık. Belçikalı biri olarak Türkiye'yi çok sevdiği için Türk vatandaşı oldu. Kuşadası sevdalısı, olarak Türk kimliğini gururla gösterirdi. Cenazesi Belçika'da vasiyeti üzerine yakıldı. Küllerini de Kuşadası'na dökülmesini istediği için arkadaşları ve eşiyle vasiyetini yerine getiriyoruz" diye konuştu.

KÜLLERİNİN DÖKÜLDÜĞÜ YERDE TESADÜFEN GİTAR ÇALINDI

Graeve'nin küllerini denize döküldüğü duygusal anlarda, tesadüfen orada bulunan bir gencin gitar çalması hüznü daha da arttırdı. Akıncı, "Gerçekten rahmetli gitarı çok severdi. Küllerinin döküldüğü anda gitar çalan arkadaş denk geldi" dedi. Küllerin serpilmesinden sonra arkadaşları da karanfil atıp, denize doğru el salladı.(DHA)