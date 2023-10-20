Kuşadası Sahilinde Ölü Yunus Bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, Karaova Sahili Düşler Yakası Plajı'nda bir yunusun ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edildi. Yunusun türü ve uzunluğu belirlenirken, hedef dışı avlanma sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Karaova Sahili Düşler Yakası Plajında bir yunusun ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede yunusun "tırtak" türünde olduğu, 2 metre 5 santimetre uzunluğunda olduğu belirlendi.

Doku ve diş örnekleri alınan yunus, Kuşadası Belediyesi ekiplerince gömüldü.

Yunusun hedef dışı av olarak avlandığı, rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya vurduğu tahmin ediliyor.