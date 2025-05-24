Kuşadası'nda Tur Otobüsü Yolda Yatan Köpeği Ezdi

Kuşadası'nda Tur Otobüsü Yolda Yatan Köpeği Ezdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsü, yolda yatan bir köpeği ezdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsünün şoförü yolda yatan köpeği ezip, ilerlemeye devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen tur otobüsünün şoförü, yolda yatan sokak köpeğini ezdi. Köpeğin üzerinden geçen şoför, yoluna devam etti. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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