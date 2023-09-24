Kuşadası'nda Tekneden Denize Düşen Kişinin Cesedi Bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde tekne gezintisine çıkan Hasan Kaya'nın denize düşmesi sonucu cesedi, Yılancıburnu mevkisinde bulundu. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşlarıyla ilçe açıklarında tekne gezintisine çıkan Hasan Kaya, denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucunda, Yılancıburnu mevkisinde Kaya'nın cesedi bulundu.
Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Yaşam