Kuşadası'nda Taksinin Çarptığı Yaya Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı bir kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına hızla gelen taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN