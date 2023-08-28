Kuşadası'nda otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Kuşadası Karayolu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Kuşadası yönüne giden C.A yönetimindeki 35 ATD 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü C.A itfaiye tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediliyor. - AYDIN