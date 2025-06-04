Kuşadası'nda Nesli Tehlike Altındaki Akdeniz Foku Görüntülendi

Kuşadası'nda Nesli Tehlike Altındaki Akdeniz Foku Görüntülendi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku, su altı kamerasıyla görüntülendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı, bu türün Kuşadası kıyılarını seçmesinin büyük bir şans olduğunu vurguladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku (monachus monachus), su altı kamerasıyla görüntülendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Dünyada sadece 900 birey kaldığı düşünülen bu türün, beslenme ve üreme için kentimiz kıyılarını seçmesi bizim için büyük bir şans" dedi.

Kemerönü mevkinde önceki gün sabah saatlerinde dalış yapan Sualtı Araştırmaları Derneği'ne (SAD) bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) dalgıcı Selçuk Arı, su altı kamerasıyla bir Akdeniz foku görüntüledi. Görüntülerde, Akdeniz fokunun denizin altında yüzdüğü ve beslenmek için balık aradığı anlar yer aldı. Akdeniz fokunun dünyadaki nüfusunun yaklaşık 900, Türkiye'de ise 100-110 olduğunun düşünüldüğünü belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan, Doğu Atlantik'te ise Portekiz Madeira Adası ve Moritanya'nın, bu türün en önemli yaşam alanları içerisinde yer aldığını dile getirdi.

'KUŞADASI'NI SEÇMESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS'

Kuşadası'nın Kemerönü mevki kıyılarının ise erkek ve dişi olmak üzere 2 Akdeniz fokuna ev sahipliği yaptığını, her iki fokun da yılın belirli dönemlerinde beslenmek ve üremek için Kuşadası'na geldiğini ifade eden Sürücü, Akdeniz fokunun görüldüğü bölgenin Kuşadası'ndaki en bakir kıyı şeridi olduğu söyledi. Akdeniz fokunun burada bulunan kıyı mağaralarını yaşam alanı olarak kullandığını belirten Sürücü, "Türkiye, Avrupa Yaban Hayatını Koruma Sözleşmesi (BERN) gibi uluslararası sözleşme hükümlerine göre Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının korunmasına taraf bir ülke. Bu türün yaşam alanı olarak Kuşadası'nı seçmesi de bizim için büyük bir şans. Bu nedenle Kemerönü mevki kesinlikle yapılaşmaya açılmamalıdır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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