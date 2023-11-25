Kuşadası'nda motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Abdi Özdemir isimli sürücü hayatını kaybetti. Kazanın nedeni yağmur dolayısıyla kayganlaşan yol olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki AVM kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdi Özdemir (67) isimli sürücü, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosikletten düşen Özdemir ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özdemir'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN