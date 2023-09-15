Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde viraja hızlı giren motosikletin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin işe giderken olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre viraja hızlı giren motosikletin bariyerlere çarpması sonucu arkadaşı ile işe giden şahıs hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, Kuşadası-Söke karayolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine giden M.A. yönetimindeki 09 AIR 547 plakalı motosiklet, iddiaya göre hızlı girdiği virajı alamayarak savruldu. Devrilerek 250 metre sürüklenen motosikletten düşen M.A. ile arkadaşı İbrahim Bozkurt bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.A. ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşe giderken canından oldu

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Bozkurt'un turizm sektöründe gündelikçi olarak çalıştığı ve işe gitmek için motosiklete bindiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN