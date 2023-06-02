Kuşadası'nda endemik bitki türü tülüşahlar çiçek açtı

Kuşadası'nın simgesi olan tarihi Güvercinada Kalesi'ndeki özel alanda koruma altına alınan tülüşahlar çiçek açtı. Doğal ortamından sökerek başka yere taşımanın cezasının 244 bin 315 TL olduğu açıklandı.

Kuşadası'nda yok olma riski taşıdığı için tarihi Güvercinada Kalesi'ndeki özel alanda koruma altına alınan endemik bitki türü tülüşahlar çiçek açtı. Halk arasında 'Aydın Gaşağı' olarak da bilinen bitkinin çiçeklenmesi, doğaseverleri heyecanlandırırken, tülüşahları koparmanın veya doğal ortamından sökerek başka yere taşımanın cezasının 244 bin 315 TL olduğu açıklandı.

Kuşadası'nın simgesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren tarihi Güvercinada Kalesi'ndeki özel alanda korumaya alınan tülüşahlar, bu yılın ilk çiçeklerini açtı. Adını Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından alan tülüşahların, doğal ortamda yetişenlerden önce çiçeklenmesi, tabiat tutkunları arasında heyecanla karşılandı. Çiçek açan tülüşahları görmek için Güvercinada Kalesi'ne giden doğaseverler, boyu 2 metreye kadar ulaşan sarı renkli bitkiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

KOPARMANIN CEZASI 244 BİN 315 LİRA

Kuşadası Belediyesi, Soğucak ve Yaylaköy'de kurduğu yetiştirme parsellerinde Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile iş birliği yaparak tülüşahların sayısını arttırmaya çalışıyor. Kentin tanıtımına da önemli katkı sağlayan endemik bitki, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'Tür Koruma Eylem Planı' listesinde bulunuyor. Tülüşah yok olma tehlikesi açısından da, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından da 'CR' koduyla tanımlanıyor. Öte yandan Tülüşahları koparmanın veya doğal ortamından sökerek başka yere taşımanın cezası 244 bin 315 lira olarak belirlendi.