Kuşadası'nda Denizde Boğulan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Sevgi Plajı'nda denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. İlk boğulma vakasında Romanya'dan tatil için gelen 86 yaşındaki Recep Dereli'nin yardımına yetişilemedi. Diğer boğulma vakasında ise kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'nda sabah ve akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Aynı bölgede meydana gelen ilk boğulma vakasında edinilen bilgiye göre; Romanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen 86 yaşındaki Recep Dereli'nin, plajda denize girdikten bir süre sonra su üzerinde hareket etmemesi üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Dereli'nin yardımına ilk olarak plajda görevli olan cankurtaranlar koştu. Denizden çıkarılan Dereli'nin boğularak öldüğü anlaşıldı. Diğer boğulma vakasında ise kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin uzun süre denizden çıkmaması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı kişi de tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. - AYDIN