Kuşadası'nda Bıçak Bileyiciliği Mesleği Tehlikede

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 25 yıldır bıçak bileyiciliği yapan İrfan Çalhan, mesleğini gelecek nesillere taşıyamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Kuşadası'nda yaşayan İrfan Çalhan, çocukluk yıllarında babasından öğrendiği bıçak bileyiciliği mesleği ile yıllardır kentin birçok şefinin mutfağındaki bıçakları bileyerek geçimini sağladı. Yılların esnafı olmanın ve işini hakkı ile yapmanın getirisi olarak bölgede en çok talep gören ustalardan biri olduğunu ifade eden Çalhan, "Özellikle yaz aylarında hem yerli ve yabancı turistlerden hem de turizm kentimizin otellerinin şeflerinden yoğun talep görüyoruz. 25 yıldır bu meslekte tutunmamızı sağlayan en önemli etken bu işi incelikle yapmamız" dedi.

"Osmanlı'dan beri aile geleneği"

Bileyicilik mesleğinin ailelerinde gelenek oluğunu ifade eden Çalhan, "Ben mesleği babamdan öğrendim. Bileyicilik, bizim ailemizde Osmanlı'dan beri gelenek haline gelmiş bir meslektir. Osmanlı zamanında da ailemizin büyükleri kılıç yapımıyla ilgilenirmiş. O dönemden beri kuşakta kuşağa bu zanaat aktarılmış. Ben de elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. Geleneksel zanaatların tamamında olduğu gibi bileyicilikte de çırak problemi yaşıyoruz. Maalesef gençler artık bu tarz mesleklere yönelmiyor. Çırak bulmamız çok zor hale geldi. En son yetiştirdiğim çırak eşim diyebilirim. Yıllardır sürdürdüğümüz bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak isterdik ama mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bu tarz meslekler bizim kültürümüzdür ve sahip çıkılması gerekir" dedi. - AYDIN