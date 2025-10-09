Haberler

Kuşadası'nda Amatör Balıkçının Teknesine Yaklaşan 3 Yunus Görüntülendi

Kuşadası'nda Amatör Balıkçının Teknesine Yaklaşan 3 Yunus Görüntülendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde amatör balıkçı Kadir Akman, teknesine gelen 3 yunusla 2 dakika boyunca denizde yolculuk yaptı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 3 yunusun denize açılan balıkçı teknesinin yanında yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kuşadası'nda sabahın erken saatlerinde arkadaşıyla denize açılan amatör balıkçı Kadir Akman'ın teknesine, bir süre sonra 3 yunus yaklaştı. Yunuslar, denizde ilerleyen tekneyle birlikte yüzdü. Zaman zaman su yüzeyinde zıplayan yunuslar, Akman tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle yüzen yunuslar güzel görüntüler oluşturdu. Akman, yunuslarla denizde yolculuk yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
