Kuşadası'nda Amatör Balıkçının Teknesine Yaklaşan 3 Yunus Görüntülendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde amatör balıkçı Kadir Akman, teknesine gelen 3 yunusla 2 dakika boyunca denizde yolculuk yaptı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 3 yunusun denize açılan balıkçı teknesinin yanında yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kuşadası'nda sabahın erken saatlerinde arkadaşıyla denize açılan amatör balıkçı Kadir Akman'ın teknesine, bir süre sonra 3 yunus yaklaştı. Yunuslar, denizde ilerleyen tekneyle birlikte yüzdü. Zaman zaman su yüzeyinde zıplayan yunuslar, Akman tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle yüzen yunuslar güzel görüntüler oluşturdu. Akman, yunuslarla denizde yolculuk yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
