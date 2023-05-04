Kuşadası Kent Meydanı'na Lütfi Suyolcu'nun adı verilecek

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun adı, Kuşadası Kent Meydanı'nda yaşayacak.

Kuşadası Belediyesi, 16 Mayıs 1995 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski belediye başkanlarından Lütfi Suyolcu'nun anısını yaşatmak amacıyla kent meydanına Suyolcu'nun adını verdi. Kuşadası Belediye Meclisi'nde, kent meydanına Lütfi Suyolcu'nun isminin verilmesi ile ilgili gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

Kararın ardından Lütfi Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Çiğdem Suyolcu, alınan kararın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Eski Kuşadası Belediyesi hizmet binası yerine yapılacak olan meydanın adı 'Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi' olarak belirlenmiş. Ne güzel bir karar bu, çok yakıştı. Belediye Başkanı'mız Sevgili Ömer Günel ve oybirliği sağlayan tüm belediye meclis üyelerine teşekkürler" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Yapımını sürdürdüğümüz kent meydanımıza, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden merhum Lütfi Suyolcu'nun adını vermekten onur duyuyoruz. Yakınmak yerine icraat yapmayı seven, sorunların üzerine giden bir belediye başkanıydı. Kendisini her daim sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.