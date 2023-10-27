Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Sergi Düzenledi

Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde polis teşkilatının teçhizatlarının tanıtıldığı bir sergi düzenledi. Sergi, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Polis Teşkilatı'nın katılımıyla gerçekleşti ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde polis teşkilatının teçhizatlarının tanıtıldığı bir sergi düzenledi.

Kuşadası'nda kurum ve kuruluşların iş birliği ile cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler devam ediyor. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü de vatandaş ile olan ilişkileri güçlendirmek ve Türk Polis Teşkilatı'nın tanıtımını yapmak amacıyla teşkilata ait birimlerde kullanılan materyal, teçhizat, K-9 hizmet köpekleri ve broşürlerin yer aldığı sergiyi el heykeli önünde açtı. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Polis Teşkilatı'nın katıldığı tanıtım etkinliği vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. - AYDIN