Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde binlerce sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılının ilk beş ayında bin 398'i kedi, 479'u köpek olmak üzere toplam bin 877 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Merkez, sokak hayvanları için geçici barınma, ücretsiz tedavi ve aşı hizmeti veriyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılan merkezde 3 veteriner ile 6 veteriner teknikeri görev yapıyor. Kısırlaştırma hizmeti de sunan merkez, 2023 yılında 2 bin 500'den fazla sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyor.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılının ilk beş ayında bin 398'i Kedi, 479'u köpek olmak üzere toplam bin 877 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Birçok can dostu da sahiplendirerek sıcak yuvasına kavuşturan merkez, sokak hayvanları için geçici barınma, ücretsiz tedavi ve aşı hizmeti veriyor.

Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Kuşadası Belediyesi, merkez aracılığıyla sokak hayvanlarının geçici barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

3 veteriner ile 6 veteriner teknikerinin görev yaptığı merkezde, bir tane de kedi tedavi ünitesi bulunuyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılan ünitede, tamamen kedilere özel tedavi uygulanıyor. Hayvan ambulansı olan 2 Haybulans aracıyla da hasta ve yaralı sokak hayvanlarının yardımına koşuluyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, hasta ya da yaralı sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunuyor.

GÜNDE ORTALAMA 10 KEDİ İLE 5 KÖPEK KISIRLAŞTIRILIYOR

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam koşulları açısından büyük önem taşıyan kısırlaştırma hizmeti de sunuyor. Merkezde görevli veterinerler tarafından, tam donanımlı 2 ameliyathanede günde ortalama 10 kedi ile 5 köpek kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra küpe takılan sokak hayvanları, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal ortamlarına bırakılıyor. Geçen yıl 616 köpek, 2 bin 110 kediyi kısırlaştıran veterinerler tarafından bu yılın ilk 5 ayında ise bin 398'i kedi, 479'u köpek olmak üzere toplam bin 877 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

2023 yılında 2 bin 500'den fazla sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedeflediklerini belirten Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fulya Akıllı, merkezle ilgili şu bilgileri verdi:

"SAĞLIK VE YAŞAM KOŞULLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Öncelikle Kuşadası Belediyesi olarak sahipsiz can dostlarımızı çok önemsiyoruz. Onlar bizlere emanet. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması çevre, toplum ve tabii ki hayvan sağlığı için çok büyük önem taşıyor. Sokak hayvanları sayısı göz önüne alındığında yaptığımız kısırlaştırma işlemlerinin sahaya ciddi anlamda yansıdığını görüyoruz. Hayvanseverler, yaşadıkları bölgede hasta ve kısırlaştırılmamış kedi veya köpek varsa rahatlıkla merkezimize getirebilir. Ayrıca Güvercin Masa'ya ait çağrı merkezi numarası olan 444 71 14'ü arayarak talep oluşturabilirler."