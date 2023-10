Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Minik Öğrencileri Ağırladı

Kuşadası Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenerek sokak hayvanları için tedavi ve barınma şartları daha da iyileştirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde minik öğrencileri ağırladı. Başkan Ömer Günel ile birlikte merkezi gezen çocuklar, veterinerlerden sahipsiz can dostların bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne öğrenciler için gezi düzenledi. Bu kapsamda kentteki farklı okullarda eğitim gören anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri Başkan Ömer Günel ile birlikte merkezi gezdi. Merkezde görevli veterinerler tarafından sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi alan çocuklar, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi.

MAMA VE BATTANİYE HEDİYE ETTİLER

Gezide öğrencilere görevliler tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün önemi, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve hayvan sevgisi gibi konular hakkında bilgi verildi. Oldukça keyifli vakit geçiren minik öğrenciler daha sonra yanlarında getirdikleri mama ve battaniyeleri görevlilere teslim etti. Merkezdeki keyifli gezilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra animatörlerin gerçekleştirdiği sihirbazlık ve baloncuk gösterileriyle eğlendi. Hayvan sever miniklere Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'ndan meyve suyu ve kek ikramında da bulunuldu.

"ONLARI HER ZAMAN KORUMALIYIZ"

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni gezen Bahçeşehir Koleji 5'inci sınıf öğrencisi Ada Ünal, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Ben de evimizde hayvan besliyorum. Bir tane köpeğim var. Hayvanlar da can taşıdığı için onları her zaman sevmeli ve korumalıyız" dedi.

Kağan Özkan ise "Bugün hayvanları yakından görme fırsatı bulduk. Ben de evimizde kuş besliyorum. Lütfen hayvanlara iyi davranalım. Onlar için sokağa düzenli olarak mama ve su bırakalım" diye konuştu.

"SAHİPSİZ CAN DOSTLARIMIZ BİZLERE EMANAET"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de çocuklara hayvanlara karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde minik hayvanseverleri ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Merkezimizi baştan aşağıya yeniledik. Burada sahipsiz can dostlarımız için tedavi gördükleri süredeki barınma koşullarını iyileştirdik. Türkiye'deki en modern rehabilitasyon merkezlerinden birisiyiz. Sokak hayvanlarının canları bizlere emanet. Bu nedenle merkezimizde tedavi gören can dostlarımıza gerekli olan her türlü bakım, tedavi ve desteği uyguluyoruz. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren hayvan sevgisi aşılamak için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.