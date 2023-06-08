Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla farklı okullarda eğitim gören öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda merkez son olarak Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim gören öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri eşliğinde barınağı ziyaret eden 25 öğrenci, merkezde görevli veterinerler tarafından sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar ile hayvanların sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı. Merkezi gezen öğrenciler, veterinerlerden sokak hayvanlarının bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla farklı okullarda eğitim gören öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda merkez son olarak Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim gören öğrencilerini ağırladı.

Öğretmenleri eşliğinde barınağı ziyaret eden 25 öğrenci, merkezde görevli veterinerler tarafından sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar ile hayvanların sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi aldı. Öğrenciler, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi. Gezide öğrencilere barınak görevlilerince hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgi verildi. Keyifli zaman geçiren öğrenciler daha sonra yanlarında getirdikleri mama ve battaniyeleri görevlilere teslim etti.