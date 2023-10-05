Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Çocuklar Ziyaret Etti

Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde kente kazandırılan 'Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde atölye çalışmalarına katılan çocuklar ebeveynleriyle birlikte Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Minikler, kedi ve köpek bisküvileriyle can dostları besledi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde kente kazandırılan 'Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde atölye çalışmalarına katılan çocuklar ebeveynleriyle birlikte Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Minikler, kedi ve köpek bisküvileriyle can dostları besledi.

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni, Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde atölye çalışmalarına katılan 3-6 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerini misafir etti. Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılamak için düzenlenen gezide minikler, Kuşadası Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenerek sokak hayvanları için tedavi ve barınma şartları daha da iyileştirilen merkezi anne ve babalarıyla birlikte dolaşma fırsatı buldu. Yanlarında getirdikleri kedi ve köpek bisküvileriyle can dostları besleyen miniklere daha sonra meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Etkinlik sonundaysa çocuklara Kuşadası Belediyesi tarafından bastırılan 'Cankuş ve Ada Yeni Arkadaşlar Ediniyor' isimli çocuk kitabı okundu. Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür eden ebeveynler, gezinin çok faydalı geçtiğini söyledi. - AYDIN