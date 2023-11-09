Kuşadası Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Takviyesi Yapıyor

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak için mamamatik ve su kaplarına düzenli olarak gıda ve su takviyesi yapıyor. Ekipler ayrıca bozulan veya eskiyen üniteleri yeniliyor.

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarına can dostlar için yerleştirilen mamamatik ve su kaplarına ekipler tarafından düzenli olarak gıda ve su takviyesi yapılıyor.

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, can dostların her ihtiyacında yanlarında oluyor. Kuşadası Belediyesi tarafından kentin pek çok noktasına yerleştirilen mamamatik ve su kaplarının düzenli bakım ve temizliğini yapan ekipler, bir yandan da bozulan veya eskiyen üniteleri yenileriyle değiştiriyor. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri ise belirli aralıklarla park ve yeşil alanlar başta olmak üzere sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı yerlerde bulunan beslenme noktalarına yüksek kalorili mama ve su takviyesinde bulunuyor. Uygulama, hayvanseverler tarafından takdirle karşılanıyor.