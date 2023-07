Kuşadası Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Mama ve Su Takviyesi Yapıyor

Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentin farklı noktalarına can dostlar için yerleştirilen mama ve su kaplarına ekipler tarafından düzenli olarak bakım ve mama takviyesi yapılıyor.

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, can dostların aşırı sıcak hava şartları nedeniyle zorluk çekmemesi için tedbiri elden bırakmıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin pek çok noktasına yerleştirilen mama ve su kaplarının düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılarak sayıları artırıldı. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri ise park ve yeşil alanlar başta olmak üzere sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere ve beslenme noktalarına yüksek kalorili mama ve su takviyesi yaptı.

Kuşadası Belediyesi olarak can dostlarla her zaman çok yakından ilgilendiklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Çok sevdiğimiz ve büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz can dostlarımızı korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sokak hayvanları konusunda daha duyarlı davranmalıyız. Kuşadası Belediyesi olarak düzenli mama ve su takviyesi yapmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin de aynı duyarlılık ile hareket edeceğine, bu kavurucu sıcaklarda can dostlarımızdan bir kap mamayı ve suyu esirgemeyeceğine inanıyoruz. Mama ve sulukların korunması ve temiz tutulması noktasında da aynı hassasiyeti bekliyoruz" dedi. - AYDIN