Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara geri dönüşüm atölyesi

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların küçük yaşta çevre şuuru kazanması amacıyla Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde geri dönüşüm atölyesi düzenlendi. Atölyede 3-6 yaş arası minikler, anneleriyle birlikte plastik su şişelerinden atık kutusu yaptı. Daha sonraysa evlerinden getirdikleri pil, cam şişe ve kağıt gibi malzemeleri Mobil Atık Getirme Merkezi'ne götürerek kasalara attı.

Başkan Ömer Günel tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde kente kazandırılan Cafer Kotan Yaşam Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde yer alan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde 3-6 yaş arası minikler için geri dönüşüm atölyesi düzenlendi. Çocukları çevre ve doğanın korunması hakkında bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe aileler de katıldı. Atölye çalışmasının başında Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ayşe Özoğul tarafından miniklere sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilgi verildi.

Geri dönüşüm atölyesi çerçevesinde daha sonra minikler, anneleriyle birlikte plastik su şişelerinden evde kullanabilecekleri atık kutusu yaptı. Ardından bu kutuları çeşitli malzemelerle süsleyerek sevimli hale getirdi. Son bölümdeyse çocuklar, evlerinden getirdikleri veya çevreden topladıkları pil, karton, metal kutu ve plastik gibi atıkları türlerine göre ayırdıktan sonra ebeveynleri eşliğinde, Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'ne kurulan Mobil Atık Getirme Merkezi'ne götürerek kasalara attı. - AYDIN