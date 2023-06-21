Kuşadası Belediyesi Kurban Bayramı öncesi park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, son olarak Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki yol kenarlarında budama, ot biçme ve temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, son olarak Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki yol kenarlarında budama, ot biçme ve temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bayram öncesi kent genelinde bakım çalışmalarına hız verdi. Belirlenen program dahilinde düzenli olarak yeşil alanların ve parkların bakım ve temizlik çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin ardından Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde de kapsamlı bakım yaptı.