Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerine ücretsiz ulaşım sağladı

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise mezarlıklara gelen vatandaşlara lokum ve kolonya ikram etti.

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise mezarlıklara gelen vatandaşlara lokum ve kolonya ikram etti.

Kuşadası'nda Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yakınlarının ve sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Adalızade Mezarlığı başta olmak üzere Yeniasri, Güzelçamlı ve Osmaniye mezarlıklarına gitti.

Kurban Bayramı boyunca mesaisine aralıksız devam edecek Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından da vatandaşların kent merkezinde bulunan mezarlıklara sorunsuz bir şekilde ulaşması için gün boyu ücretsiz servis hizmeti sağlandı. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara lokum ve kolonya ikramında bulundu.