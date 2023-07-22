Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 270 Bebeği Ziyaret Etti

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2023'ün ilk 7 ayında 270 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dilekleri iletilerek özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye edildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi çerçevesinde 2023'ün ilk 7 ayında 270 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dilekleri iletilerek özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye edildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi çerçevesinde ziyaretlerini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son adresi ikiz bebek sahibi olan Bahriye ve Kamber Tuğrul Başkaya çifti oldu. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşayan Başkaya Ailesi'ne yapılan ziyarette bebeklere içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye edildi. Başkaya Ailesi'ne Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sevgi, selam ve tebrikleri iletildi. 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana 270 bebeği ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı olarak kentin farklı mahallelerinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Hoş Geldin Bebek projesi çerçevesinde kentimizde dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu kentte doğan, büyüyen, yaşayan her hemşehrimiz bizler için çok kıymetli. Onlar güzel bir kentte yaşasınlar diye hizmet üretmek için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN