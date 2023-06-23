Kuşadası Belediyesi, camileri bayrama hazırlıyor

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi cami temizliklerine yoğunlaşarak kent genelindeki tüm camilerin bahçe ve açık alanlarında ayrıntılı bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi yapılan ayrıntılı temizlik ve bakım çalışmasıyla kent genelindeki tüm camiler bayrama hazır hale getiriliyor.

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, belirli periyotlarla yürüttüğü cami temizliklerine yoğunlaştı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile merkeze uzak mahallelerde yer alan camilerin bahçe ve açık alanlarında ayrıntılı bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami bahçelerini çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla dezenfekte edip ot ve yaprak birikintilerini temizliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ot biçme, ağaç budama ve bakım çalışması yürütüyor.