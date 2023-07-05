Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Üretilen Ürünleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaştırıyor

Kuşadası Belediyesi, tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe'de yaz hasadından elde edilen ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde 2020 yılının haziran ayında "Toprağa sarıl, üretime katıl" sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de tarımsal faaliyet sürüyor. Kış hasadından elde edilen mahsullerin bir kısmını depremzede ailelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında toprakla buluşturulan yaz sebzelerinin dağıtımına başladı.

İçerisinde Adabahçe'de yetiştirilen domates, patlıcan, kabak, biber, salatalık, acur gibi bulunan paketler, dağıtımın ilk gününde ekipler tarafından Ege, İkiçeşmelik, Hacıfeyzullah ve Camiatik mahallelerinde oturan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Verimli topraklarımızda yetişen sağlıklı ve doğal ürünlerimizi kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Yaz boyunca Adabahçe'de yetişen taze sebzeleri bir yandan Adamarket Ekspres ve Adamarket Karavan araçlarımız aracılığı ile uygun fiyata hemşerilerimize ulaştırırken bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.