Kuşadası Belediye Bandosu Bakımevlerine Sürpriz Yaptı

Kuşadası Belediye Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kent genelindeki bakımevlerine sürpriz yaptı. Bakımevlerini ziyaret ederek marşlar çalan bando, bakımevi çalışanları ve sakinlerine Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl coşkusunu doyasıya yaşattı.

Kuşadası Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Bandosu, kentteki 5 bakımevini ziyaret ederek konser sürprizi yaptı. Bandoyu bir anda karşılarında gören bakımevi sakinleri ve çalışanları önce şaşırdı. Ardından bandonun çaldığı marşlar ve hareketli parçalara eşlik etmeye başladı. Giydikleri ay-yıldızlı tişörtler ve ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturan bakımevi sakinleri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gönüllerince yaşadı. Etkinlikte bandonun çaldığı oyun havalarıyla karşılıklı dans eden bakımevi sakinleri ve çalışanlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kendilerini unutmadığı için teşekkür etti.